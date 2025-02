(SZ) An manchen Tagen ist das Wetter so unangenehm, dass man es mit dem Vermerk „Das haben wir nicht bestellt“ an Petrus zurücksenden möchte. Feine Regentropfen peitschen ins Gesicht, ein fieser Wind versetzt die Innereien in Froststarre, und der Mensch fühlt sich dem Kältetod nahe. Noch ein letzter Blick auf die Wetter-App – holla, spinnt die? Fünf Grad plus zeigt die an. Der Körper aber sagt, es sind fünf Grad minus. In solchen Momenten sind Leib und Thermometer so uneins wie Habeck und die Grüne Jugend. Gottlob ist die Wissenschaft in der Lage, ein salomonisches Urteil zu sprechen: Beide haben recht. Es gibt die wirkliche Temperatur und die gefühlte Temperatur. Wer nervenstark ist, kann dem Phänomen vorm Fernseher nachspüren. Erscheint Alice Weidel auf dem Bildschirm, sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Nur das Thermometer kriegt das nicht mit. Unverfroren bleibt es bei zwanzig Grad plus.