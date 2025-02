(SZ) Auf der verheißungsvollen Straße des Fortschritts ist das Bedenkenträgertum ein einziges Ärgernis. Einer mentalen Temposchwelle gleich ruiniert es das Fortkommen der Menschheit so gründlich wie ein chronischer Linksfahrer im Renault Twingo. Dass Deutschland auf dem Feld des Bedenkenträgertums nach wie vor große Erfolge feiern kann, während es in anderen Disziplinen im internationalen Vergleich ein eher jammervolles Bild abgibt (Fußball, Wachstum, Bahn), ist da nur ein schwacher Trost. Insofern haben all jene, die jetzt nach Disruption, einem „Politikwechsel“ oder wenigstens einer Kettensäge rufen, natürlich vollkommen recht. Nur wenden sie ihren hoffnungsfrohen Blick in die falsche Richtung. Wer den Wandel herbeisehnt, muss nicht auf Friedrich Merz, Robert Habeck, Christian Lindner oder, im Fall von rechtsseitiger Nackensteifigkeit, auf Alice Weidel gucken. Sondern einfach nur nach Tschechien.

Dort nämlich haben kürzlich ein paar Biber kurzerpfote einen Damm gebaut, über den die örtliche Bedenkenträgerelite zuvor jahrelang debattiert hatte, ohne zu einem Schluss und erst recht ohne zu einem Damm zu kommen. Die uferlose Diskussion, wie der Fluss Klabava in seinen natürlichen Lauf zurückversetzt werden könnte, haben die pelzigen Nager mit ihrem DIY-Bauprojekt final abgekürzt und Fakten beziehungsweise einen neuen Sumpf geschaffen. Ein Biber könne in einer Nacht bauen, wofür der Mensch mit einem Bagger eine Woche brauche, konstatierte der Leiter des Landschaftsschutzparks Brdy im tschechischen Fernsehen, auch weil der Biber als Tier der Tat weder auf Genehmigungen noch wasserrechtliche Entscheidungen wartet. Zu allem Überfluss hat die Biberfamilie der Region auch noch Ausgaben von 1,2 Millionen Euro erspart; so viel nämlich hätte ein menschengebaggerter Damm gekostet.

Aus dieser Fortschrittsminiatur lässt sich einiges ableiten für die bundesdeutsche Zukunft. Allerdings nicht das, was der Psychologe Ulrich Sollmann dem Spiegel über das Fernsehduell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz gerade gesagt hat, dass nämlich Scholz ihn „in seiner eifrigen Art an einen Biber“ erinnert habe. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Scholz der nächsten Fortschritts-, respektive Biber-Koalition angehören wird, ist gering. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass der nächste Kanzler Merz heißen und einen externen Biber einschalten wird, um die nach US-Vorbild neu geschaffene Abteilung DOBE (Department of Biber Efficiency) im Kanzleramt zu leiten. Markus Söder hat, berauscht von dieser neuen Deutschlandgeschwindigkeit, bereits betont, dass Bayern in Sachen Bibermanagement seit Jahren führend sei und er deshalb die Nichteinholung von Baugenehmigungen künftig höchstpersönlich verantworten werde. Weidel dagegen dürfte auch in der neuen Biber-Koalition leer ausgehen, denn Dammbrüche sind naturgemäß nicht vorgesehen.