(SZ) Wäre es nicht aktenkundig, dass Donald Trumps Großvater Frederick Trump aus Kallstadt in der Pfalz, vormals Königreich Bayern, stammte, dass Trump also deutschstämmig ist, könnte man ihn glatt für einen späten Abkömmling der Flavier halten. Die Flavier waren ein römisches Herrschergeschlecht, das etliche Kaiser hervorbrachte, darunter Gestalten wie Domitian, der sich gern als „dominus et deus“ anreden ließ, als Herr und Gott, und dem antike Autoren wie Sueton und Tacitus ein Charakterzeugnis ausstellten, das in seiner Schwärze bis heute nachwirkt. Es hatten aber die Flavier ihren Namen von dem lateinischen Adjektiv flavus, das laut Langenscheidts Großwörterbuch „gelb in allen Abstufungen“ bedeutet, also auch auf Trumps weltbekannte, von gelb bis orangefarben oszillierende Haare zutrifft. Diesen Haaren hat der Präsident nun bescheinigt, dass sie – wie er selber – seinerzeit durch Mitwirkung des Himmels das Attentat heil überstanden hätten.

Unter Trumps Anhängern dürfte damit klar sein, dass der gelbe Haarschopf unter allerhöchster Beobachtung steht, wobei die Fürsorge in diesem Fall weit über das hinauszugehen scheint, was für Hinz und Kunz die Regel ist. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, dass Gott alle Haare auf unseren Köpfen gezählt hat, doch lässt sich daraus, so erfreulich und schmeichelhaft es auch sein mag, in aller Regel kein wie immer gearteter Adel ableiten. Zudem weiß man aus der frühen Geschichte, dass Gott die Haare möglicherweise gezählt hat, dann aber trotzdem sehr lässig mit ihnen umgeht. Zum Beispiel der biblische Held Simson: Er war mit einem gewaltigen Haarwuchs gesegnet, der zudem so etwas wie der Sitz seiner übermenschlichen Kraft war, doch tat der Himmel nichts dagegen, dass man sie ihm im Schlaf abschnitt und er danach nur noch ein Schatten seiner selbst war. Was hatte der Mann nicht alles angerichtet! Einmal fing er 300 Füchse, band ihnen brennende Fackeln an die Schwänze und jagte sie in die strohdürren Äcker der Philister – ein Streich, wie geschaffen dafür, nach seinem Muster mit Zollfackeln in den mageren Feldern befreundeter „Philister“ zu zündeln.

Kaiser Domitians Gemahlin hieß Domitia Longina und galt zu ihrer Zeit als das, was man heute eine Stilikone nennt. Ihrem Einfluss war es zu danken, dass die Frauen hochtoupierte Löckchenfrisuren trugen, die aber nicht nur aus Eigenhaar bestanden, sondern auch aus dem „göttlichen“ naturblonden Haar von Germaninnen. Über Domitians Haare und insbesondere Haarfarbe ist Näheres nicht überliefert. Dafür weiß man aus Suetons Biografie, dass er einst träumte, ihm wachse aus dem Rücken ein goldener Buckel, was er selbst als Zeichen dafür wertete, dass es nach ihm mit dem Staat glücklicher vorangehe. Man sollte vielleicht weniger auf Trumps Haare als auf seinen Rücken achten.