Es gibt keinen Wochentag, an dem die Menschen so viel schlechte Laune und Angst haben wie am Sonntag. Im Ernst? Eigentlich müsste doch der Montag der Schreckenstag schlechthin sein: Die Arbeitswoche nimmt ihren unberechenbaren Lauf, die Chefinnen und Chefs beginnen aufs Neue das Terrain ihrer Herrschaft abzustecken, und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte: Autos, die am Montag gebaut werden, gelten als so viel reparaturanfälliger als die Autos der anderen Tage, dass man von „Montagsautos“ spricht. Aber ausgerechnet der Tag davor, an dem die allermeisten zur Ruhe kommen sollen, an dem sie nicht beweisen müssen, was sie draufhaben, der Tag, an dem nicht mal Gott was geschafft haben muss, genau dieser Tag ist der Tag, bei dem sich depressive Symptome laut einer Studie des University College London am häufigsten zeigen.

Zuversichtlich und glücklich waren die 50 000 Befragten der Langzeitstudie vor allem am Montag und am Freitag. Aber Angst und Verzagtheit machten sich verstärkt am Wochenende breit, vorzugsweise am für Entspannung vorgesehenen siebten Tag der Woche. Getreu dem Motto des Schlagerduos Cindy & Bert, die Anfang der 70er gesungen haben: „Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.“ Wobei es den beiden aus Völklingen dabei offensichtlich besser erging als den Menschen der im Fachorgan Mental Health Journal veröffentlichten Sozialstudie: Cindy und Bert hörten immer dieselben Lieder auf der Bouzouki, die erklangen, als die beiden ihr Glück gefunden haben. Zumindest englischsprachige Menschen haben offensichtlich eher „Blue Sunday“ von den Doors im Ohr. Da kam zwar auch das Glück der Liebe. Aber an einem „trüben Sonntag“.

Was bedeuten diese Erkenntnisse für den 23. Februar? Dass sich lauter verdrießliche Wahlberechtigte den Urnen nähern werden, ist keine erfreuliche Vorstellung, andererseits könnte ja gerade das Abgeben der Stimme die Traurigkeit wie bei einer Liebeserklärung verschwinden lassen. Trotzdem bleiben Fragen, die die Forschungsgruppe Wahlen nicht auf dem Schirm haben wird: Wählen Sonntagsschluffis konservativer als Mittwochsfrühaufsteher? Entfacht der Montag mehr Mut bei der Stimmabgabe? Könnte Briefwahl am Freitag das Land zukunftssicher machen? Oder der Dienstag? Trump wurde zweimal am traditionellen US-Wahltag zum Präsidenten gewählt. Was aber auch für Joe Biden, Barack Obama und Bill Clinton gilt, Lagerdenken hilft kaum weiter. Der Favorit kommt aus dem Mutterland der Demokratie. Es ist der coole Donnerstag der Briten. An diesem Tag ist das Wochenende bereits als Verheißung geradezu körperlich spürbar, besonders für trink- wie feierfreudige Menschen. Der Donnerstag gilt als der beste Ausgehtag, weil die Erwartungen nicht so hoch sind und die Enttäuschung geringer ausfällt. Bleibt die Frage, wer gewönne, wenn die Menschen hierzulande in bester Stimmung wählten.