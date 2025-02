(SZ) In der CDU sind manche jetzt gekränkt, weil die Medien in ihrer Tücke den neuesten Umfragehammer nicht in der positiven Weise würdigen, wie man sich das in der Partei wünscht. Da es ein Herzensanliegen dieser Kolumne ist, den Diskriminierten und Geframten dieser Welt eine Stimme zu geben, unabhängig vom inhaltlichen Gehalt ihres Seufzens und Klagens, sei es hier also ausgesprochen: Die CDU legt in den jüngsten Umfragen ein Prozent zu! Dafür hat es sich natürlich gelohnt, ein bisschen zeitgemäße Disruption in den Bundestag zu bringen und die AfD politisch aufzuwerten. Ja, aber das stimmt doch gar nicht, würden unsere erzürnten Freunde von der Christdemokratie nun rufen: Die AfD verliert doch in den Erhebungen der Forschungsgruppe Wahlen. Auch das ist richtig, deshalb: Die AfD büßt ein Prozent ein!

Wenn man Friedrich Merz richtig versteht, ist das gelebter Antifaschismus. Man pumpt die Rechten mit Bedeutung so auf, dass sie vor Kraft gar nicht mehr laufen können, und stößt sie dann hinab in den Abgrund der Bedeutungslosigkeit. Hier glänzt eine solche strategische Meisterschaft, dass die Dialektiker des Marxismus-Leninismus vor Neid eine blasse Nase bekommen würden, wenn es außerhalb des Bündnisses Sahra Wagenknecht noch welche gäbe. Nur dort kommt man ja aufgrund komplexer Gesellschaftsmodelle noch zu Erkenntnissen wie: Krieg ist Frieden, das Opfer ist Täter, der Westen ist an allem schuld und wir sind auch nicht ganz so für Putin, aber ...

Also, Glückwunsch, Herr Merz zu dem einen Prozent mehr Zustimmung. Dummerweise fehlen dann immer diverse Prozente zur absoluten Mehrheit, die allerdings erforderlich ist, wenn man als Kanzler weder nach links noch nach rechts und vielleicht auch nicht geradeaus schaut, weil man den einen und richtigen Weg bereits kennt und keinen anderen gehen wird. Das freilich macht die Partnerwahl nicht einfacher. Die AfD kommt nicht infrage und ist, siehe oben, dank der genialen Strategie des Kandidaten ohnehin so gut wie erledigt. Man könnte mit der FDP, zumindest ein, zwei Jahre, bevor Christian Lindner aus Verantwortung für die Menschen im Lande aus allen Ämtern hasten würde. Aber leider sind die Liberalen in den Umfragen mit bloßem Auge kaum noch erkennbar. Als Braut käme theoretisch die grüne Partei in Betracht, nur hat die Union dieser schon erklärt, sie sei zu hässlich und habe einen schlechten Charakter. Und die Sozen hat man so auf die Palme gebracht, dass sie da oben hocken bleiben und Schmähungen herunterrufen. Aber vielleicht ist es mit der künftigen Regierungsbildung ja auch wie in Heinrich Heines „Buch der Lieder“: „Sie liebten sich beide, doch keiner / Wollt es dem andern gestehn; / Sie sahen sich an so feindlich, / Und wollten vor Liebe vergehn.“ Jetzt müsste man nur noch wissen, wer diese beiden sind.