(SZ) Der perfekte Skitag beginnt frühmorgens mit einem Espresso, den Kenner als Caffè corretto mit einem Schuss Grappa trinken, dann rein ins Auto und auf die Autobahn Richtung Tirol. Versierte Wintersportler genehmigen sich beim Tanken schnell einen Jägermeister, dann, am Ziel in Ischgl, St. Anton oder Kitzbühel, noch einen Aperol Spritz an der Talstation, während aus irgendeinem Lautsprecher Wolfgang Ambros’ Bundeshymne „Schifoan“ dröhnt und das Aufwärmprogramm für die ersten Minuten am Berg verkündet: „Obm auf der Hüttn kauf i ma an Jägertee, wei so a Tee mocht den Schnee erscht so richtig schee.“ Nach zwei, drei Jagatee ist der Mensch reif für die Abfahrt, am besten auf der anspruchsvollen Piste Promillo, die er mit jener Unbekümmertheit meistert, die allein der Alkohol hervorbringt. Hangabwärtsrutscher, die die Schusslinie kreuzen, werden über den Haufen gefahren – blutige Anfänger im Wortsinn. Nach einem Zwischenstopp in der Champagner-Alm ist unser Skisportler so beschwingt, dass er selbst Knochenbrüche locker wegsteckt. Er muss ja auch fit bleiben für die Ap­rès-Ski-Sause.