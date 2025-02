(SZ) Es gibt ein Datum in diesem abgründigen Februar, von dem sich Menschen, denen die Welt und ihre künftige Ordnung nicht gleichgültig ist, eine Menge versprechen. Es wird ein Tag sein, der die Menschheit in zwei Kategorien einteilt, nämlich in jene, die diesen Tag mit allen Alarmfunktionen versehen in ihren digitalen Kalender eingespeist haben. Und in jene, denen er nichts bedeutet, weil sie die Hoffnung aufgegeben haben, nach dem kalten Februar werde ein lauer März kommen, der das Zeug haben könnte, in einen launischen April überzugehen, um am Ende doch noch in einem fulminant heißen Juni, Juli und, wer weiß, sogar August zu gipfeln. Anders gesagt: Es wird Menschen geben, die wissen, dass am 14. Februar Valentinstag ist, und solche, die sich nur noch mit dem Erwerb ihrer Wahlunterlagen für die Woche darauf beschäftigen.