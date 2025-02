(SZ) Objektiv gesehen ist der ESC eine Plage. Bei dem Musikwettbewerb, den die Eurovision veranstaltet, machen viele Sängerinnen, Bands und andere Menschen höchst unterschiedliche, zu „Songs“ zusammengefasste Geräusche, die dann von nach seltsamen Kriterien ausgewählten Jurys sowie von am Telefon Abstimmenden bewertet werden. Früher gewannen häufig Iren oder Schweden, heute sind es eher nord- oder osteuropäische Krach- oder Softmaxen. Für die deutschen Teilnehmer und Innen gilt als Motto meistens der Titel des Liedes, mit dem die Kanadierin Celine Dion 1988 für die Schweiz den Wettbewerb gewann: Ne partez pas sans mois, geht nicht ohne mich weg. Man kann sich dem Ganzen zwar entziehen, indem man es weder im Netz noch im Fernsehen rezipiert. Dennoch hängt der ESC als popkulturelle dunkle Wolke über dem Musikgeschehen, zumal da die ARD mit Stefan Raab kooperiert, was ungefähr so ist, wie wenn die CDU ... aber lassen wir das.

Wladimir Putin scheint ein Fan des ESC zu ein. Es mag daran liegen, dass er fast alles, was schlecht ist, für gut hält. Weil die Russen wegen ihres Überfalls auf die Ukraine beim ESC nicht mehr mitmachen dürfen, hat Putin jetzt ein Dekret erlassen: „Für die weitere Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Humanitäres ordne ich an (...) in Moskau und dem Moskauer Gebiet 2025 einen internationalen Musikwettbewerb ‚Intervision‘ abzuhalten.“ So lautet Putins Wille: Intervision soll die großrussische Version des ESC werden, an der wohl nicht nur Staaten, die auf -stan enden, teilnehmen dürfen müssen, sondern vielleicht auch andere Unterdrückte dieser Erde wie China, Nordkorea oder Venezuela. In schlecht unterrichteten Kreisen heißt es, die AfD erwäge die Teilnahme an Intervision 2025 mit einer doitschen Neuauflage von ABBA, bestehend aus Alice Weidel, Beatrix von Storch, Bernd Baumann und Alexander Gauland.

Es ist erstaunlich, was sich mit einem Dekret alles bestimmen lässt. Der Gelbhaarige in Washington setzt mit einem Dekret kurzerhand die Überlebenshilfe durch USAID aus, der Flachsblonde in Moskau erklärt per Dekret souveräne Staaten als nicht mehr existent. Dass manche Präsidenten diese Macht haben, ist ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen Parlamente zwar sprechen, aber nichts entscheiden durften. In den mächtigsten Staaten der Erde – USA, Russland, China – bestimmen gegenwärtig absolutistisch gesinnte Populärmonarchen das Geschehen. Selbst nach Deutschland weht diese Stimmung. Wie anders wäre zu erklären, dass ein Kanzlerkandidat die „Sofortumsetzung“ eines Programms ankündigt, ganz so, als könne er nach dem 23. Februar allein und per Dekret regieren? Wäre megacool, glaubt er wohl. Wird er aber nicht können. Das bleibt ein Märchen, ein Fairytale, wie 2009 der norwegische Siegersong des schrecklichen ESC hieß.