(SZ) In „Wilhelm Meisters Wanderjahren“ kommt es Hilarie, der Tochter der Baronin, aus Gründen, die hier vernachlässigt werden können, einmal so vor, als sähe sie „die Pforten der Hölle vor sich eröffnet“, woraufhin sie davonläuft und sich in einem Kabinett aufs Sofa wirft. Aus Gründen, die keineswegs zu vernachlässigen sind, widerfuhr Rolf Mützenich, dem Chef der SPD-Bundestagsfraktion, vergangenen Freitag etwas sehr Ähnliches. Er sah das „Tor zur Hölle“ offen, doch statt wegzulaufen und sich auf ein Sofa zu werfen, rief er Friedrich Merz dazu auf, es zusammen mit ihm wieder zu schließen. Jedenfalls ist nun die Endzeit, genauer: die ewige Verdammnis, in der Tagespolitik angekommen, und Mützenich ließ keinen Zweifel daran, wo man im Bundestag abzweigen muss, wenn man zur Hölle will: am, vom Rednerpult aus gesehen, rechten Rand des Plenums.

Damit gibt es einen zweiten lokalisierbaren Einstieg zur Hölle. Im Vergleich dazu, wie wirksam das Christentum seine Anhänger die Jahrhunderte über mit der Hölle zu schrecken wusste, waren die Auskünfte über den Weg dorthin eher dürftig. Das heißt: Natürlich war Sündigen immer der Königsweg, aber wer das Tor zur Hölle kennenlernen wollte, dem wurde in der Neuzeit der Krater von Derweze empfohlen, als läge der um die Ecke und nicht weitab in Turkmenistan. Geübte Apokalyptiker behalfen sich mit der Schilderung von ebenso geheimnisvollen wie grauenhaften Orten, über deren Eingang eine Brücke führt, schmal wie die Schneide eines Messers. Die Guten kommen an das sichere Ufer der ewigen Seligkeit, die Bösen stürzen in den Ort ohne Wiederkehr. Man nahm an, dass der Eingang dem weit aufgerissenen Maul eines Ungeheuers gleicht, so wie Hieronymus Bosch und andere das höchst inspiriert gemalt haben. Und das Tor mit der Aufschrift „Lasciate ogni speranza …“, das Dante auf seinem Weg in die Unterwelt passiert haben will? Wenn stimmt, was die Welt einmal behauptete, nämlich dass die Hölle „der Kollateralschaden eines Kometeneinschlags namens gefallener Engel“ sei, fragt man sich, wer damals noch die Geistesgegenwart gehabt hätte, eine dazu passende Tür zu zimmern.

Falls wirklich eine Hölle besteht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist überfüllt: Dann wäre das Tor versperrt, und Mützenich müsste sich keine Sorgen mehr machen. Oder aber es ist dort noch Platz und der Weg zu ihr weiterhin so verlockend wie bisher: Dann reicht der Zugang im Bundestag keinesfalls aus. In der Hölle selbst rechnet man nach den jüngsten Zählungen fest damit, dass auch künftig Zuzug zu erwarten ist, und gräbt weltweit neue Öffnungen. Wer Ohren für so etwas hat, kann das hastige Scharren und Kratzen gut hören. Hinter dem Weißen Haus zum Beispiel hat sich kürzlich über Nacht eine Art Schacht aufgetan. Noch hält man ihn für das Ergebnis von Kanalarbeiten.