(SZ) Wir Menschen sind ja leider so leichtgläubig. Deshalb haben es Betrüger aller Art bisweilen sehr leicht, die Leute das glauben zu machen, was sie so gern glauben wollen. Gewisse Politikerinnen und Politiker, die zuletzt mit der Attitüde von Gernegroß-Prahlhänsen Selfies im Bundestag von sich schossen und sonst im Parlament herumschreien, erzählen ja gern, sie seien in Wahrheit Streiter für Bürgerlichkeit und Anstand. Und als ihnen Friedrich Merz, was wir an dieser Stelle nicht bewerten wollen, weil wir sonst …, als ihnen also Friedrich Merz trotzdem die Hand hinstreckte, bissen sie zum Dank umgehend hinein. Dennoch nehmen es nicht wenige Mitmenschen dem Abbruchunternehmer ab, wenn er auf den Trümmern behauptet, er wolle das Haus nur schön sanieren.

Manche Betrüger übertreiben es aber ein wenig mit der Masche. Selbst die Gutgläubigsten haben inzwischen eingesehen, dass eine SMS einer Finanzanwaltskanzlei aus Lagos, Nigeria, vielleicht doch nicht die Verheißung einer goldenen Zukunft ist, wenn es darin in brüchigem Englisch heißt: Lieber Sir, verehrte Madam, wir dürfen Ihnen hiermit mitteilen, dass Ihnen eine Erbschaft in Höhe von 43 Millionen US-Dollar in Gold zusteht, die wir umgehend auszahlen, wenn Sie uns nur vorab eine kleine Sicherheitsleistung von 200 000 Dollar auf folgendes Konto auf den Cayman-Inseln überweisen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es begabteren Betrügern gelungen sein soll, sich als Absender eine Postfachadresse im tatsächlichen Gebäude der nigerianischen Zentralbank zuzulegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Multimillionär aus Lagos einen, sagen wir, ihm völlig unbekannten Angestellten der Münchner Stadtwerke zum Alleinerben einsetzt, bei Lichte besehen so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD höfliche Umgangsformen begreifen würde.

Jetzt gehen Nepper, Schlepper und Bauernfänger, wie man einst sagte (aber jetzt nicht mehr, um nicht unachtsam mit den Gefühlen der Nepper, Schlepper und Bauernfänger umzugehen), aber wirklich zu weit. So warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen derzeit vor Tricksern, die Fake-Mails zum Steuerbescheid schicken. Wer darauf hereinfällt und die Links anklickt, erlebt böse Überraschungen und läuft Gefahr, online abgezockt zu werden oder dem Datenklau anheimzufallen. Allerdings verspricht das falsche Finanzamt dann etwas, das doch wirklich jedem als Unsinn auffallen müsste: eine großzügige Steuerrückzahlung. Ja, wer glaubt denn so etwas? Wie treuherzig kann man eigentlich sein? Das ist in etwa so unrealistisch, als verspräche die Münchner S-Bahn, man erreiche mit ihren bequemen und sauberen Zügen jederzeit pünktlich jedes Ziel. Okay, das war jetzt ein wenig übertrieben. Alles glauben die Leute dann ja doch nicht.