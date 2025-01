(SZ) Im ewigen Konflikt zwischen Mann und Frau ist der Haushalt eines der am heftigsten umkämpften Schlachtfelder. Das war schon so, als die Menschen in Höhlen hausten, wo Mammut, Wollnashorn und Wildkräuter-Bowle auf der Speisekarte standen. Zwischen Steinzeitmann und Steinzeitfrau gab es oft Streit um die Frage, wer die Feuersteine abwäscht und die Höhle ausfegt, was häufig zuungunsten der Frau ausging, weil die Männer schon damals Meinungsverschiedenheiten gerne mit der Faust bereinigten. Seither gilt, was der schwäbische Dichter Schiller den Deutschen in ihr immerwährendes Grundgesetz schrieb: Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, während die züchtige Hausfrau im häuslichen Kreise waltet. Heute wird diese bewährte Aufgabenverteilung vor allem von Frauen, sogar solchen, die ansonsten das Weltbild der CSU vertreten, infrage gestellt. Ja, schlimmer noch: Selbst ein paar Männer zweifeln daran, und erst neulich wurde ein Mann in Bottrop dabei beobachtet, wie er eigenhändig eine Geschirrspülmaschine ausräumte. Frauen, die so einen Mann im Haushalt führen, sollten sich nicht scheuen, jeden Handgriff des Gatten mit einem Applaus zu begleiten, wie man ihn von der Oscarverleihung fürs Lebenswerk kennt.