(SZ) Die Uhrenindustrie hat einfach keinen Respekt vor der Sekunde. Wie sonst kämen die Hersteller von hochwertigen Uhren auf die Idee, das aparte Extra-Ziffernblatt, das nur die Sekunden zählt, „Kleine Sekunde“ zu nennen? Vergleicht man das mit den beiden Zeigern, die sich großspurig auf die Minuten und Stunden konzentrieren, kommt dies einer weiteren Geringschätzung der Sekunde gleich, die ohnehin einen schweren Stand hat. Kaum nimmt man sie wahr, ist sie vorbei. Da können die Leute noch so oft scheinheilig sagen: Haben Sie mal eine Sekunde? Sollte uns das nicht zumindest auf unserem inneren Ziffernblatt eine „Große Sekunde“ wert sein? Nein, es gibt nur die Zentralsekunde, sobald ein dünner Sekundenzeiger in der Mitte angebracht ist. Aber mechanische Uhren sind ohnehin nicht auf dem neuesten Stand. Sie mögen schön anzuschauen sein, aber es fehlt ihnen an Präzision, gerade wenn es darum geht zu bestimmen, was die Stunde für die Welt geschlagen hat.

Dafür gibt es die Weltuntergangsuhr. Und die hat jede Zentralsekunde unserer verbleibenden Zeit unbestechlich im Blick. Da spielen die großen Zeitläufte keine Rolle mehr. Wen kratzt es denn, dass es vor vier Milliarden Jahren mehr als 100 000 Jahre in Strömen gegossen hat, als die Erde abkühlte und die Ozeane vollgeregnet wurden? In diesen Tagen und Stunden wird in Big-Points-Sekunden gerechnet. So knapp ist die Zeit bemessen, die der Erde bleibt, um zu verhindern, dass sie nicht wieder im Dauerregen, Dauerkrieg oder Dauerkoalitionsstreit untergeht. Diese Zeit wird von den Machern der Wissenschaftspublikation Bulletin of the Atomic Scientists per Hand gestoppt. Die Doomsday Clock ist gerade von 90 auf 89 Sekunden vor Mitternacht gestellt worden.

Natürlich schlägt jetzt die Stunde der Berater der Deutschen Bahn, die sagen, eineinhalb Minuten Verspätung ist doch super. Wir müssen in Dekaden rechnen oder wenigstens in Sternstunden der Menschheit! Aber in einer „Großen Sekunde“ können Friedensverträge unterschrieben werden. In einer Sekunde werden Knöpfe gedrückt, die Zerstörung nach sich ziehen. Und was geschah nicht alles mit der Menschheit in der Sekunde, als Neil Armstrong mit einem einzigen Schritt zum ersten Mann im Mond wurde? Es ist zweifellos die Zeit der „Großen Sekunden“, allein schon, weil eine Sekunde in 1000 Tausendstelsekunden zerlegt werden kann. Beim olympischen 100-Meter-Finale in Paris war der Amerikaner Noah Lyles um fünf Tausendstel schneller als Kishane Thompson aus Jamaika, der bis zu dieser letzten Sekunde noch geführt hatte. Was uns die schnellsten Männer der Welt damit sagen? Selbst wenn mal das Sekundendepot auf der Doomsday Clock aufgebraucht sein sollte, können wir in letzter Sekunde schnell auf das „Große Tausendstel“ wechseln. Es bleibt immer genug Zeit, damit noch was schiefgehen kann.