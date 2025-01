(SZ) Elon Musk ist ein menschgewordenes Argument dafür, dass man persönlichen Besitz jenseits von einer Milliarde Dollar mit 98,5 Prozent besteuern sollte. Neuerdings verzweifelte Tesla-Fahrer mögen andere Grenzen – 100 Millionen und 100 Prozent? – bevorzugen. (Ist ja wurscht, kommt eh nicht. Der FDPismus bleibt global mächtig, auch wenn die FDP verschwindet.) Abgesehen davon ist der narcissus maximus Musk gegenwärtig auch die Symbolfigur dafür, dass man sehr genau aufpassen muss, mit wem man sich verbündet. Nehmen wir den Tesla. Bis vor ein paar Monaten waren Tesla-Fahrer ökologisch denkende Menschen, die das Ihre dazu beitragen wollten, die Erde ein bisschen sauberer zu machen. Achtsam, empathisch und so. Heute sind Tesla-Fahrer Leute, die einen völlig durchgeknallten Präsidentenkorrumpierer noch reicher machen. So schnell kann sich’s drehen.

Nun gibt es die Möglichkeit, in so einer Situation mit Mut, möglicherweise mit dem Mut der Verzweiflung, nicht nach links und rechts zu schauen, sondern die Lösung im Vorwärts zu suchen. Die Amerikaner, denen Musk jetzt so brutal auf die Nerven geht, kennen eine Geschichte aus dem Bürgerkrieg dazu, dem von 1861 bis 1865, nicht dem gerade beginnenden. Am 5. August 1864 soll der US-Admiral David Farragut in der See-Schlacht vor Mobile, Alabama, den berühmten Satz „damn the torpedoes, full speed ahead“ gerufen haben. „Torpedoes“ nannte man damals Seeminen, und seitdem gilt Farragut im jetzigen Trumpland als Held, weil es ihm egal war, ob er von links oder von rechts in die Luft gesprengt würde – Hauptsache, es gehe vorwärts. Mobile liegt übrigens am Golf von Mexiko, der jetzt, wenn es nach dem Präsidenten gehen soll, Golf von Amerika heißt. Trump verfährt bekanntlich nach dem Motto „Vergiss die Vernunft, volle Kraft voraus“.

In den letzten Tagen ist der Eindruck entstanden, möglicherweise könne auch Friedrich Merz der Farragut-Schule angehören, ohne dass er deswegen wissen müsste, wer Farragut war und was er gemacht hat. Merzens Vorwärts ist der Migrationsantrag im Bundestag am Mittwoch. Der muss angenommen werden, meint Merz, und wer ihn nicht annimmt, ist entweder eine Seemine oder ein verantwortungsloser Geselle respektive Gesellin. Nun schauen alle darauf, wie sich angesichts des Merzschen Farragutismus wohl die AfD verhalten wird, eine Ansammlung von Nichts-Seh-Minen, die man, wäre diese Partei ein Auto, noch weniger gern fahren würde als einen Tesla. Merz baut vor, indem er sich so überzeugt von seiner Sache gibt wie der Admiral. Der Inhalt des Antrags sei richtig und deswegen sei ihm egal, wer zustimme und wer nicht. Die Nichts-Seh-Mine AfD setzt darauf, dass Merzens Vorwärts dem Vorwärts, das die Rückwärts-Partei gerne hätte, mittlerweile so sehr ähnelt, dass es nicht mehr auffällt, ob sie zustimmt oder nicht.