(SZ) Was ist eigentlich mit Amerikas Elefanten los? Kein wütender Trompetenstoß, kein von Empörung erfülltes Tröten ist zu hören, weder von Umzula-Zuli, dem jugendlichen Bullen im Zoo von San Diego, noch von Nelly und Peggy im Miami Zoo oder von sonst einem Dickhäuter zwischen New York und der verbrannten Westküste. Es ist, als wollten sie unterstreichen, was Alfred Brehm, der Großmeister animalischer Charakterstudien, über den Elefanten – gewiss waren auch die Elefantinnen gemeint – einst geschrieben hat: „Sein Wesen ist mild und ruhig. Er lebt mit jedem Geschöpfe in Freundschaft und Frieden.“ Das ist nun das genaue Gegenteil von dem Orangenhäuter im Weißen Haus, der, wäre er Elefant, wegen gestörten Sozialverhaltens aus der Herde ausgeschlossen würde. Aber er ist ein Mensch, und als solcher könnte er den grauen Riesen egal sein, wären der Mann und seine Knechte nicht in der Partei der Republikaner. Deren Wappentier ist seit rund 150 Jahren der Elefant. Peinlich, nicht wahr? Wäre jetzt nicht der Moment, vors Weiße Hause zu trampeln und dem Herrn da drinnen die Stoßzähne zu zeigen? Ja, und vielleicht auch den Stinkerüssel.

Vordergründig gibt es noch einen zweiten Anlass für elefantöse Empörung. Soeben hat das höchste Gericht in Colorado entschieden, dass Elefanten keine Menschen sind. Das klingt für amerikanische Verhältnisse recht vernünftig, stürzt Elefantenfreunde aber in Verzweiflung. Eine Tierschutzorganisation hatte im Namen der Elefanten Jambo, Kimba, LouLou, Lucky und Missy gefordert, diese aus der Gefangenschaft im Cheyenne Mountain Zoo in Colorado Springs zu entlassen. Richterin Maria Berkenkotter aber beschied kaltherzig: „Da ein Elefant keine Person ist“, seien Elefanten nicht berechtigt, eine Klage einzureichen. Aus die Maus! Jambo und seine Freunde müssen im Zoo bleiben und gegebenenfalls die Entzückungsschreie republikanischer Wähler ertragen: „Schau mal, unser Maskottchen!“

Aber wäre es wirklich klug gewesen, fünf sanftmütige Geschöpfe in ein Land voller schwer bewaffneter Bürger zu entlassen? Überhaupt sagt der kleine Elefant, der in jedem anständigen Menschen haust: Das wäre ja noch schöner, uns milde und ruhige Wesen mit dem sogenannten Homo sapiens gleichzusetzen. Mit einer Spezies, die Kriege führt, Ozeane vergiftet, Wälder vernichtet und Scheußlichkeiten wie das Dschungelcamp hervorbringt. Man kann verstehen, dass immer mehr Tiere auf Distanz zum Menschen gehen und lieber aussterben, als in so einer Welt weiterzumachen. Ganz schlimm hat es eine Schmetterlingsart getroffen, die wegen ihrer auffälligen Frisur schon vor Jahren den wissenschaftlichen Namen „Neopalpa donaldtrumpi“ erhalten hat. Eine Klage wäre aussichtslos, es hilft nur eins: Frisur ändern.