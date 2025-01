(SZ) Friedrich Merz hat Donald Trump aus Anlass seiner Amtseinführung einen Brief geschrieben. Nun lautet die Frage, die über alle Stilfragen hinausgeht: Wann wird der Brief ankommen? Luftpostbriefe mit Priority-Vermerk brauchen drei bis sieben Werktage. Wenn Merz den Brief am Montag aufgegeben hat, könnte er, wenn alles wie geschmiert läuft (der Scherz muss erlaubt sein), am heutigen Donnerstag Washington erreichen, sofern er ihn nicht gerade in Brilon zur Post gebracht hat, um auch noch den Trumpf der persönlichen Herkunft auszuspielen. Abseits der Pünktlichkeit schrumpfen alle weiteren Fragen auf die Größe einer handelsüblichen Briefmarke: Wie sehnlich wird Trump den Brief erwarten? Wird er ihn entziffern können? Die Bild-Zeitung liefert Schriftproben von Merz auf Bierdeckeln und aus Kondolenzbüchern: Die Schrift ist niedlich mit winzigen Ausschlägen höchstens so hoch wie der Wellengang der Ostsee, also praktisch unsichtbar. Trump dürfte das FBI einschalten, bis er entziffert hat, was schon überall zu lesen ist: „Ihr Wahlsieg ist wirklich bemerkenswert.“

Merz hat nicht umsonst diese Einschätzung in der aufrichtigsten Form der schriftlichen Kommunikation verfasst. Die Handschrift gilt als Spiegel der Seele, mindestens aber bei der Unterschrift als fälschungssicheres Granulat unserer Persönlichkeit. Und der Liebesbrief bleibt, von zitternder Hand aufgesetzt, als Beweis tiefer Leidenschaft unanfechtbar. Außerdem macht sich Merz zunutze, was jeder weiß, der Spickzettel während seiner Schulzeit einzusetzen wusste: War der erst vollgekritzelt, konnte man die Hieroglyphen zwar nicht lesen, schon gar nicht mit einem halb zum Lehrer schielenden Auge. Aber durch das Schreiben war das heimliche Wissen so fest ins Gehirn geritzt worden wie John F. Kennedys berühmte handschriftliche Botschaft in die Kokosnussschale, als er während des Zweiten Weltkriegs nach einem Schiffbruch seinen Standort in eine Kokosnuss ritzte, sie Einheimischen übergab und so die Rettung ermöglichte.

Werden auch Merz’ Zeilen die erhoffte Rettung bringen, weil Trump sich bewegt die Tränen aus den Augen wischt und sofort eine Antwort von seiner Handschrift-KI verfassen lassen wird? Das ist ja die unterschwellige Botschaft: Schreib mir zurück. So vielleicht: „My dear Fritz! Thanks a lot. Now the ball is in your field. Dance in Brilon with my friend Elon and the Village Guys all night long. Your D. T.“ Wer weiß. Fest steht, dass handschriftliche Briefe (siehe Spickzettel) vor allem im Gedächtnis des Schreibers verankert bleiben. Merz wird nie mehr vergessen, was er Trump geschrieben hat. Wenn er den Präsidenten dann vielleicht als neuer Kanzler treffen wird, hat er die ersten Sätze stilsicher parat. Und Trump wird sofort wissen, dass ihm dieser Typ – aus Germany? Austria? – damals einen Brief geschrieben hat, den Melania ganz süß fand.