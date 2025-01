(SZ) Von Pythagoras kennen die meisten nur den nach ihm benannten Lehrsatz von den Quadraten über den … – aber das nehmen wir ein andermal durch. Menschlich ansprechender ist seine Theorie, wonach unsere Seelen in dem Sinne unsterblich sind, dass sie nach dem Tod in ein anderes Wesen eingehen, und zwar in ein solches, dessen Wert dem der jeweiligen Seele entspricht. Dieser Lehre zufolge wandert die Seele eines Menschen, dessen Ethos beispielsweise das eines Wolfes war, später in den Körper eines Wolfes, und so weiter durch das ganze Tierreich. Es wäre nun äußerst reizvoll zu wissen, ob das auch umgekehrt gilt, ob also die Seele eines sehr menschlichen Wolfes nach dessen Tod in einen Menschen aufsteigt. Wäre dem so, hätte jeder Mensch gewissermaßen seinen Paten in der Tierwelt. Doch was, wenn es das Patentier – sagen wir mal: den Wuschelbären – überhaupt nicht gibt?

Die Frage ist relevant geworden, weil Friedrich Merz über Robert Habeck sagte, dieser sei nicht nur ein Wuschelbär, sondern habe auch manchmal ziemlich wuschelige Gedanken. Wenn in der Politik der Bär zu Vergleichszwecken herangezogen wird, dann fast immer in Gestalt des Problembären. Man kennt ihn in der Zoologie so wenig wie den Wuschelbären, aber zur handfesten Beleidigung eignet er sich besser als alle anderen Tiere: Anders als beim frei laufenden Problembären, dessen Problem nicht er selbst ist, sondern eine ihm feindliche Umwelt, kann man beim politischen Problembären sehr wohl sagen, dass die Probleme von ihm herrühren und er sich besser verdrücken sollte. Leider tut er das nicht. An dem Befund, dass es zurzeit und weltweit an den Leitstellen der Macht mehr Problembären gibt als je zuvor in der Geschichte, führt kein Weg mehr vorbei, und man wäre schon froh, könnte man dem einen oder anderen von ihnen nachsagen, er habe wenigstens hin und wieder so etwas wie wuschelige Gedanken.

Was wollte Merz mit „Wuschelbär“ über Habeck sagen? Gewiss nicht, dass er ein Problembär sei, obwohl ein Großteil der Bevölkerung überzeugt ist, dass es sich bei Habeck sehr wohl um einen solchen handle. Immerhin könnte man als das Verbindende zwischen dem Problem- und dem Wuschelbären die Tatsache herausstellen, dass beider Gedankenwelt wuschelig im Sinne von zerzaust ist. Damit wird freilich auch deutlich, worin sich Problem- und Wuschelbär unterscheiden: Beim Wuschelbären sind die Gedanken zwar auch zerzaust, darüber hinaus aber auch lockig und flauschig beziehungsweise, wie das heute heißt, fluffig. Da sich diese Fluffigkeit nach außen schlägt, ist der Wuschelbär nur schwer zu erkennen und noch schwerer zu vergrämen. Zutraulich, wie er von Natur aus ist, nützt er das aus und setzt sich oft zu wildfremden Menschen an den Küchentisch. Dann ist es zu spät, und man bringt ihn so schnell nicht wieder weg.