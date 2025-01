(SZ) Wer mit den Fernsehsendungen der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und dank Kater Mikesch oder dem Urmel zu einem sonnig hellen Weltbild gelangt ist, kennt gewiss den Herrn Tur Tur. In Michael Endes Geschichten von „Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer“ taucht der Herr Tur Tur in der Wüste „Ende der Welt“ auf, eine Gestalt am Horizont, die so riesig ist, dass dem kleinen Jim Knopf vor Angst die Knie schlottern. Doch je näher Jim und Lukas dem Giganten kommen, desto kleiner wird er. Am Ende entpuppt er sich als Mensch von normaler Konfektionsgröße, freundlich obendrein, aber auch traurig, weil ihn alle fürchten. Der einsame Herr Tur Tur ist ein Scheinriese, ein Mann, der nur von Weitem aussieht wie ein Monstrum. Man muss sich nur rantrauen, dann geschieht etwas Wunderbares: Er schrumpft. Dieses Schrumpfen ist wie eine Erlösung: Die Angst der anderen schwindet, und Tur Tur ist nicht mehr allein.

Tritt man aus der zauberhaften Welt der Puppenkiste in die schauderhafte Welt der Konjunkturberichte, dann klingt das Wort „schrumpfen“ so unheilvoll wie der Komtur in Mozarts „Don Giovanni“. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, ist überall zu lesen, sie schrumpft seit zwei Jahren, und Deutschland, der einstige Export-Weltmeister, ist jetzt Schrumpf-Weltmeister. Vor ein paar Jahren noch haben wir über die bankrotten Griechen gelästert, die unsere schönen Kredite beim Ouzo verpulvern, heute schicken ebendiese Griechen Carepakete voll Gyros und Zaziki ins marode Deutschland. Ja, das ist peinlich, doch noch lange kein Grund, das weiße Handtuch zu hissen. Noch können wir uns selbst aus dem Schrumpf ziehen. Solange es genug Leute gibt, die ihre Milliarden vor der Steuer retten können, gibt es Hoffnung. Man muss nur endlich mal an die sagenhaften Vermögen der Kleinverdiener ran. Aber darum soll sich die FDP kümmern, die kennt sich aus mit Schrumpfungsprozessen.

Unabhängig von FDP und anderen dunklen Mächten folgt die Weltwirtschaft einem bewährten Mechanismus: Schrumpfen führt in den Abgrund, Wachstum auch. Kein Mensch sieht da noch die wunderbare Seite des Schrumpfens, den Tur-Tur-Effekt. Stattdessen hören alle nur auf das Geschrei nach Größe und Expansion, und der lauteste Schreier, der „Make America Great Again“ zur Weltformel ausgerufen hat, lässt keinen Zweifel, unter welcher Haartolle der Größenwahn sitzt. Manchmal, wenn er zu tanzen versucht, erinnert der Mann an ein prähistorisches Riesenfaultier. Diese elefantengroßen Säuger waren körperlich und geistig schwerfällig und sind ausgestorben – aber nicht alle. Die Klügeren sind geschrumpft, haben sich in kleine Baumbewohner verwandelt, die faul herumhängen und die Welt rücklings bestaunen. Oft huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, als wollten sie sagen: Wer rechtzeitig schrumpft, geht nicht unter.