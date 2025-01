(SZ) Warum fällt es so leicht, bei Papst Franziskus an einen Gärtner zu denken? Natürlich weil er im Garten des Herrn fürsorglich nach dem Rechten schaut. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, und der hat mit einem Film zu tun, der „Willkommen, Mr. Chance“ hieß. Er erzählt von einem Gärtner, der sein ganzes Leben das Anwesen seines wohlhabenden Arbeitgebers nie verlassen hat und die Welt außerhalb des Gartens nur aus dem Fernsehen kennt. Nach dem Tod des Chefs landet er durch Zufall im Haus eines Freundes des US-Präsidenten, der alle seine einfachen Antworten fehlinterpretiert und Sätze im Stil von „Nur wer morgens sät, kann abends ernten“ für tiefgründige Weisheiten hält. So bringt es der verpeilte Chance bis zum Präsidentenberater. Woraus man zwei Lehren ziehen sollte: Wenn schon die Worte eines einfachen Gärtners so wichtig genommen werden – wie schwer wiegen dann erst die Worte des Papstes? Und: Wer den ganzen Tag Fernsehen schaut, lernt, in einfachen Worten zu sprechen.