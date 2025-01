(SZ) Franz Kafka hat einmal nach Kafkaart, also sehr verzweifelt, beschrieben, wie tief einen der Lärm in der eigenen Wohnung zu kränken vermag. Das Zimmer, von dem Kafka in seiner Skizze „Großer Lärm“ schreibt, bildet laut dem Erzähler das „Hauptquartier des Lärms“, und wenn man alles zusammennimmt, kann man mit Recht von einer Invasion von Lärmgeräuschen sprechen: das Zuklappern der Herdtür, ein Zischen, das seltsamerweise mit dem Erzähler „befreundet sein will“, das Aufklinken der Wohnungstür, das Singen von Frauen und Kanarienvögeln und dergleichen mehr. Abgesehen von ihrer symphonischen Gewalt haben all diese Geräusche den Nachteil, in der eigenen Wohnung stattzufinden und nicht in der Wohnung der Nachbarn über den Kafkas. Denn dann hätte Kafka zu einem Mittel greifen können, das viele Jahrzehnte lang als probat und geradezu klassisch gegolten haben dürfte: Er hätte einen Besen genommen und mit dem Stiel kräftig an die Decke geklopft.