(SZ) Spanien ist reich an Traditionen und wird darum von der ganzen Welt beneidet: die Semana Santa, das Trommelfest von San Sebastián, die Siesta, der Stierlauf von Pamplona, der Jakobsweg, die Tomatenschlacht von Valencia, das Tragen roter Unterwäsche an Silvester und natürlich, nicht zu vergessen, die Stierkämpfe. Abseits der großen Schauplätze und im Stillen haben sich in jüngerer Zeit Dinge ereignet, die das Zeug dazu haben, einer neuen Tradition die Wege zu bereiten. Es geht dabei um die sakrale Kunst, genauer gesagt um deren Pflege, noch genauer gesagt um das groteske Misslingen dieser Pflege. Als Protagonistin ist Cecilia Giménez zu nennen, die 2012 in Borja ein Ecce-Homo-Fresko zu restaurieren versuchte und dabei einen Äffchenkopf zuwege brachte. Ein paar Jahre später fiel der heilige Georg von Estella einem Restaurator in die Hände; er war danach nicht mehr zu erkennen. Nun schütteln die Spanier wieder ihre Köpfe, diesmal über Eduardo Lacasta. Der Immobilienmakler ließ in der Kirche San Miguel in Latre die Decke der Eingangshalle restaurieren und sorgte dafür, dass er selbst als Apostel Matthias in das Gemälde aufgenommen wurde.