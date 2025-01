(SZ) Im Wikipedia-Artikel über die Physiognomie heißt es, das Gesicht werde häufig als ein „Speicher für Charakter, Erfahrung und Lebensgeschichte“ aufgefasst, und da man weiß, wie es in Speichern gelegentlich zugeht, wundert man sich auch nicht über das, was sich in manchen Gesichtern angesammelt hat. Die Sprichwortweisheit hat auch hierzu reichlich Stoff zu bieten, wobei offenbleibt, ob es sich bei den aufs Gesicht bezogenen Redensarten um Momentaufnahmen oder um Schilderungen eines Dauerzustandes handelt. In aller Regel sind es Vergleiche, bei denen es der Volksmund an grotesker Anschaulichkeit nicht fehlen lässt. So zum Beispiel weiß er von Gesichtern, die aussehen wie ein Nest von Eulen, wie der Esel, der Teig gefressen hat, wie der Teufel in der Christnacht, wie zehn Pfund Donner, wie die seufzende Kreatur im Römerbrief oder wie die Sau auf dem Pflaumenbaume. Von der Drastik dieser Bilder hat sich so gut wie nichts erhalten, wir begnügen uns heutzutage mit Gesichtern wie drei (wahlweise auch: sieben) Tage Regenwetter.