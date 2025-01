(SZ) Die vergangenen Wochen waren stürmisch. Seemänner beißen dann auf die Zähne. Die Deutschen kauen an den Fingernägeln. Diese Deutschen, auf Sicherheit und verheißungsvolle Perspektiven bedacht wie kaum ein anderes so gut versichertes Volk, mussten erleben, wie erst die erhoffte vorhersehbar und vernünftig handelnde amerikanische Partnerin sich in der US-Wahlnacht in einen Partner verwandelte, bei dem noch nicht mal das Ausmaß seiner Unvernunft vorhersehbar ist. Und dann zerfiel die Bundesregierung in ihre vernünftigen und unvernünftigen Teile. Die Deutschen stehen nicht gern vor einem Scherbenhaufen, den sie nicht selbst wieder zusammenkleben können. Und dann begann auch noch eine nicht minder verwirrende Suche nach den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, die das durch Ukraine-Krieg und schlechte Wirtschaftszahlen ohnehin gebeutelte deutsche Selbstbewusstsein weiter unter Stress setzte. Es machte sich ein Gefühl breit, für das die Deutschen weltweit so berühmt sind, dass es wie German Bier und German Gemütlichkeit zum Markennamen geworden ist: German Angst.