(SZ) Irgendwo im Universum oder auch vor dessen Toren muss es einen Ort geben, an dem nicht weniger als alles zusammenkommt. Alles, das sind die Zeit, ihr Geschehen – und Robert Habeck. Wie dieser Ort am Rande des Vorstellbaren wohl beschaffen sein mag? Es lässt sich nur mutmaßen. Möglich, wenn nicht wahrscheinlich ist jedenfalls, dass dort gerade wie jedes Jahr um diese Zeit Silvester, der Neuanfang und die Ungewissheit sich treffen, um in einem klapprigen Golf durch die Gegend zu fahren und ein wenig die allgemeine Lage zu besprechen. Möglich ist außerdem, dass der Neuanfang neben Silvester bereits auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat und hinter beiden die Ungewissheit. Alle sind angeschnallt, es könnte losgehen, aber plötzlich klopft es an die Scheibe: Moin, sagt Robert Habeck und lugt in den Fond, da sei ja noch ein Platz frei, ob er nicht ein Stück mitfahren könne?

Wenn er das mal nicht bereut. Schon nach wenigen Minuten streiten sich Silvester und der Neuanfang. „Schau nicht immer in den Rückspiegel, schau nach vorne auf die Straße!“, sagt der Neuanfang. „Was brüllst du denn so?“, erwidert Silvester. „Wo fahren wir eigentlich hin?“, fragt von der Rückbank die Ungewissheit, mit leichtem Schweiß auf zittrigen Händen. „In ein besseres Morgen, Zukunft wird aus Mut gemacht!“, sagt Robert Habeck. Darauf dreht sich der Neuanfang um und lächelt so verlegen wie verliebt, Silvester aber lacht nur kalt auf, verdreht die Augen und sagt: „Was bin ich froh, wenn das hier alles endlich vorbei ist.“ Die Ungewissheit erträgt das daran anschließende Schweigen am wenigsten. Sie leitet eine Frage an Habeck mit der Bemerkung ein, dieser sei ja Philosoph. „Pah!“, entfährt es Silvester. „Das ist so typisch“, zischt in seine Richtung daraufhin der Neuanfang. „Ist es wichtiger, wohin wir fahren oder ob uns dabei etwas aufhalten kann, zum Beispiel die Realität?“, fragt die Ungewissheit endlich Habeck, der darauf schmunzelt. Die ZDF-„Heute-Show“ habe ihm dieses Jahr eine ganz ähnliche Frage gestellt und er habe seinerzeit geantwortet: „Och, die Realität ist ja eine Frage des Tuns, die ändert sich ja … die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die Realität kann man prägen.“ Die Ungewissheit versteht nicht so recht. Der Neuanfang klatscht ganz aufgeregt in die Hände. „Ich sag’ dazu nichts“, sagt Silvester und beschleunigt den Wagen.

„Wird nächstes Jahr besser?“, fragt nach einer längeren Pause Silvester. „Ich weiß es doch auch nicht“, antwortet die Ungewissheit. Habeck und sein Spiegelbild im Fenster tauschen knisternde Blicke aus. „Es wird anders, und darüber könnte man sich ja auch mal freuen“, sagt – inzwischen ziemlich genervt – der Neuanfang. Und wenn ihm auch nicht immer über den Weg zu trauen sein mag, in diesem Punkt hat er wohl recht.