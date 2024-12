(SZ) Das Jahr läuft schnurgerade seinem natürlichen Ende zu, und man war allgemein der Ansicht, dass auch die statistischen Bilanzen abgeheftet werden könnten. Wir wissen aus ihnen mit hinlänglicher Sicherheit, dass die Babyvornamen Emilia (nach anderer Zählung Sophia) und Noah in den Charts nach wie vor führen, dass sich, bundesweit betrachtet, in Bayern die meisten Blitze entladen haben, nämlich 357 000, und dass im Berliner Abgeordnetenhaus die Anzahl der Ordnungsrufe von einem auf sechs angestiegen ist. Zusätzlich gab es noch Jahreswörter wie „Ampel-Aus“ oder „Aura“ (angeblich Jugendwort für „Charisma“), die Schlüsse auf Wesen und Wert des Jahres 2024 zuzulassen schienen. Doch dann, als das Wort des Jahres längst verkündet war, geschah die Katastrophe von Magdeburg, die Stadt und Land zutiefst erschütterte und dabei, als wollte sie für einen Augenblick von sich und ihrer Furchtbarkeit ablenken, eines der seltsamsten Wörter an die Oberfläche der Sprache schwemmte: die „Gefährderansprache“.

Leute, die von Polizeirecht und -praxis keine Ahnung haben, dürften diesen Terminus nicht nur für seltsam halten, sondern sogar für lustig, und sie könnten in Umkehrung von Rilkes Wort, wonach das Schöne nichts sei als des Schrecklichen Anfang, den Gedanken fassen, dass dicht neben dem Schrecklichen sich das Komische entfalte. Gefährderansprache! Wer dächte da nicht an die jüngst verklungenen Weihnachtsansprachen? An die Silvester- und Neujahrsansprachen, die jeden Moment gezündet werden können und dann für ein paar kostbare Minuten unseren Gemütshimmel schonend ausleuchten? Sieht man einmal davon ab, dass Militär und Jäger ihre je eigene Art des „Ansprechens“ von Zielen und Tieren pflegen, gehört die Ansprache zur Sphäre des Anheimelnden, weswegen man im süddeutschen Sprachraum die Gewissheit des Gut-aufgehoben-Seins ja auch damit umschreibt, dass man dort eine Ansprache habe, „a Ansprach“. An Gefährder denkt dabei niemand, allenfalls Comedians könnten sich von Anreden wie „Verehrte Gefährderinnen, liebe Gefährder“ ein paar Lacher versprechen.

Joseph Roths Roman „Die Rebellion“ endet mit einer Ansprache von fast biblischer Wucht. Es hält sie kein Geringerer als der vom Leben geschlagene Invalide Andreas Pum, zuletzt Toilettenwärter im Café Halali, und er rechnet mit Gott ab. Er wirft ihm vor, ohnmächtig in seiner Allmacht zu sein, fordert ihn auf, seinen Segen, wenn er schon nicht für alle reiche, wenigstens gerecht zu verteilen, und als Gott ihn fragt, ob er, Andreas Pum, vielleicht Museumsdiener oder Parkwächter werden oder einen Tabakverschleiß haben wolle, antwortet ihm der Rebell: „Ich will in die Hölle!“ Wer in Pums Augen der Gefährder war, ist so wenig zu übersehen wie die Tatsache, dass seine Gefährderansprache zu spät kam.