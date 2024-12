(SZ) Es gab Zeiten, die Hundertzehnjährigen erinnern sich noch, in denen das neue Jahr so enthusiastisch begrüßt wurde wie der Märchenprinz, der die Prinzessin kurz vor knapp aus den Fängen des Drachens befreit, eines zurückgezogen lebenden Reptils also, das heute unter Artenschutz stünde. Die letzten Sekunden des alten Jahres zählte man runter, fünf, vier, drei, zwei, eins – dann zischten die Raketen und Sektkorken hoch, und wer das unverletzt überstand, durfte sicher sein: Das wird ein fantastisches Jahr. Das alte war ja schon lang nicht mehr zu gebrauchen, es hing wie ein Klotz am Bein, ja, wie ein Lindner am Scholz, man musste es loswerden, spätestens an Silvester. Im neuen Jahr aber würde alles besser werden, die Regierung, die Gelenkschmerzen, das Preis-Leistungs-Verhältnis im Familienleben. Die Neujahrsansprache des Kanzlers oder der Kanzlerin zogen sich die Leute rein wie einen Joint aus bayerischen Anbaugebieten. Freude machte sich breit, grenzenlose Zuversicht. Der Übertritt ins neue Jahr war wie eine Fahrt über den Brenner: Man kommt aus regenschwerer Kälte, und mit einem Schlag lacht die Sonne, und der Himmel ist himmelblau.