(SZ) Über den Ursprung der Sprache gibt es viele Theorien, aber wenn eine davon ausgerechnet an Weihnachten ihren Zauber voll entfaltet, dann die „Wau-wau“-Theorie. Sie nimmt an, das erste menschliche Sprechen habe im Nachahmen von in der Natur vorgefundenen Lauten bestanden, von außersprachlichen Schallereignissen, wie die Fachleute sagen. Dass die Sprache so entstanden sei, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber für den Schlagerkomponisten Wilhelm Lindemann war das kein Hindernis, 1914 in dem Lied „Der Weihnachtsmann kommt“ onomatopoetisch vorzuführen, was der Weihnachtsmann zu bieten hat. Es sind dies „eine Muh“, „eine Mäh“ und „eine Täterätätä“, wobei Kinder noch nahe genug an der Natur sind, um sofort zu wissen, dass es sich um eine Kuh, ein Schaf und eine Trompete handelt.

Wie die alten Römer statt „täterätätä“ sagten, darüber sind wir ungewöhnlich gut unterrichtet. Es war kein Schlagertexter, der uns das überliefert hat, sondern einer der ganz Großen, nämlich Quintus Ennius, den sie den Vater der römischen Poesie nannten. Von ihm hat sich ein Hexametervers von kriegerisch schmetternder Schönheit erhalten, worin der „tuba“ attestiert wird, dass sie „taratántara“ mache. Ältere und schon leicht vergessliche Humanisten verkaufen das am Stammtisch gern als Vergil’schen Vers, was aber Unsinn ist: Vergil lässt in der „Aeneis“ die Trompete lediglich einen schrecklichen Klang („terribilem sonitum“) ausstoßen, ohne diesen lautmalerisch nachzuäffen. Nun tritt ein weiteres altes Wort für den Klang der Trompete ans Licht der Öffentlichkeit: „Retotatototato“. Es wurde vor knapp zweitausend Jahren in eine Hauswand in Pompeji geritzt und hat den Ausbruch des Vesuvs anno 79 überdauert. Die magisch anmutende Silbenfolge war schon als Zauberformel gedeutet worden, doch lag aufgrund griechischer Musiknoten über den Buchstaben die Trompetendeutung näher. Jedenfalls waren die Lateiner vom „Thesaurus linguae Latinae“ davon so angetan, dass sie „retotatototato“ zum Lateinwort des Jahres 2024 kürten.

Auf das Lied von der Muh, der Mäh und der Täterätätä wird das so wenig Einfluss haben wie – Obacht, Gendern! – die Tatsache, dass „eine Mäh“ zumindest grammatisch „ein Mäh“ sein müsste: nicht die, sondern das Schaf. Auch Bachs Weihnachtsoratorium, dieser Hort festlichsten Bläserglanzes, wird davon unberührt bleiben, weil die Trompeten des Eingangschors in ihrer Pracht schon keine Assoziation zu „täterätätä“ zuließen, umso weniger eine zu „retotatototato“. Bleibt die Frage nach Bauart und Klang der damals in Pompeji üblichen Blechblasinstrumente. Wenn der lautmalerischen Authentizität von „retotatototato“ über den Weg zu trauen ist, hat es sich wohl um ein Instrument der „Marke Eigenbau“ gehandelt. Man wird es nie erfahren, dafür hat der Vesuv gesorgt.