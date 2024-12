(SZ) Wenn sich einstmals für erhaben und wichtig erachtete Vorhaben, Errungenschaften oder Eigentümlichkeiten ein bisschen totgelaufen haben, wird es Zeit, sich etwas Neues zu überlegen. Viele Möglichkeiten gibt es zumeist nicht; man könnte sein Vorhaben aufgeben, seine Errungenschaften den Hasen und seine Eigentümlichkeiten dem Teufel geben, sofern Hasen und Teufel dafür Verwendung haben. Wenn alle Erwägungen sich als unfruchtbar erweisen, kann man zum Äußersten greifen und seinen Namen ändern. Der weißhemdige Fernsehmoderator Dieter Moor fand vor geraumer Zeit, es habe sich bei ihm irgendwie ausgedietert. Prompt legte er sich den Vornamen Max zu. Max Moor, so könnte ein pfiffiger kleiner Junge im Kinderbuch heißen, der sich mit einer Tigerwespe befreundet und auf ihrem Rücken in ein Land voller Wunder fliegt. Die FDP wollte sich auch einmal einen anderen Namen geben. Sie wollte „Achtzehn Prozent" heißen. Die Tigerwespe, auf deren Rücken die FDP ins Land des blauen Wunders flog, hieß Christian Lindner.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will sich nach der Bundestagswahl in jedem Fall umbenennen. Sie wird dann Partei Sahra Wagenknecht heißen, das klingt ernsthafter als das allzu locker gewebte Bündnis. Die bislang erfolgreichste Umbenennung eines spätkapitalistischen Erfolgsmediums war die von Raider in Twix. Das geschah im Jahr 1991, als die Welt nach dem Ende der Geschichte weiter und offener wurde und Raider zu sehr nach Hobbykeller und Umkleidekabine klang. Für Menschen, die weder Raider noch Twix kennen: Es handelt sich um ein keksartiges Gebäck, das mit einer Karamellcreme gefüllt ist. Wenn heute ein Raider oder ein Twix irrtümlich im Nikolausstiefel eines Prenzlauer-Berg-Kindes landet, wird der Vater dieses Kindes Anzeige gegen unbekannt wegen vorsätzlicher Zuckerei stellen. Raider respektive Twix sind gewissermaßen die extremen politischen Ränder der Süßwarenwelt. Gäbe es den Namen Twix nicht bereits, hätte Elon Musk sein Twitter nicht so radikal in X umbenennen müssen.

Gleichsam radikal ist der neuerliche, wie so oft etwas sentimentale Zwischenseufzer der „Letzten Generation“. Unter dem Dach dieses Namens hatten sich ja in den vergangenen Jahren viele Menschen versammelt, die in ihrem Kampf gegen die Klimaerwärmung und gegen die mit ihr einhergehende Gleichgültigkeit der politisch Verantwortlichen spektakuläre Zeichen gesetzt haben. Nun hat deren prominentes Mitglied Carla Hinrichs angekündigt, dass die „Letzte Generation“ ihren Namen deshalb austauschen möchte, weil sie sich nicht mehr als letzte Generation erachtet, welche die Klimakatastrophe noch nicht erreicht hat. Es käme wohl noch eine hinterher. Die kann dann aber bitte auch selbst den Namen ändern, vielleicht in die so zeitlos wie integrativ klingende „Radikale Internationale demokratischer Endzeit-Realisten“, kurz: Raider.