(SZ) Rausch und Reue liegen nah beieinander, das weiß jeder, der schon einmal himmelhochjauchzend die Bar verlassen und am nächsten Morgen zu Tode betrübt am anderen Ende von Berlin aufgewacht ist. Da das große Bedauern mit zwei, drei Paracetamol, Bami Goreng vom indonesischen Lieferdienst und ordentlich Selbstmitleid leicht in den Griff zu kriegen ist, wird der Reue-Rausch-Kreislauf in der Regel am kommenden Wochenende wieder in Gang gesetzt, so will es die Lobby, so will es der Mensch. Das klingt nach Bacchus und Berghain, ist aber durchaus mit ein paar gesellschaftlichen Etiketten verbunden. Fürs Daydrinking, das Trinken am Tage, sind Bier und Weißwein vorgesehen, für den Samstagabend eher kultivierter, da teurer Schaumwein, und gegen Mitternacht wird Hochprozentiges akzeptiert. Ab einem gewissen Punkt muss der Alkoholsozialisierte sich ja steigern, über sich hinauswachsen, sein Portfolio ausbauen. In diesem Rhythmus kann man sich durch die Weihnachtsferien trinken, das bestimmt wieder prickelnde 2025 oder sogar durch sein ganzes Leben. Und ja, wenn alles so richtig im Fluss ist und man mit guter Grundlagenausdauer den Pegel hält, kann man leicht übersehen, dass die Welt drum herum sich entschlackt und verändert. Denn es ist mit der Trunkenheit ein bisschen so wie mit der Geselligkeit: Sie ist ein Auslaufmodell.