(SZ) Weinkenner wissen, dass man den „Abgang“ auch als „Finale“ bezeichnen kann, als „Nachhall“ des kräftigen Schlucks am Ende eines kraftraubenden Tages. Der Nachgeschmack sollte naturgemäß kein übler sein. Brombeer, Dörrpflaume, Eiche dagegen: alles safe, wie die Generation sagen würde, die noch keinen Wein trinken darf. Tatsächlich ist es sehr viel schwieriger, über Wein zu reden, als ihn zu trinken, weshalb man es nur riskieren sollte, wenn man entweder beruflich Wein ausschenkt oder es genießt, andere peinlich zu berühren. Die noch größere Kunst freilich ist es, selbst einen Abgang ohne üblen Nachgeschmack hinzulegen. Das Verlassen eines Raums, einer Beziehung oder einer Bühne ist ein eigenes Genre, ach was, eine eigene Kunstform. Der dramatische Abgang, der Abgang hocherhobenen Hauptes, der „Ich kündige“-Abgang, das Sich-Davonschleichen vor dem Morgen danach: All das will gelernt sein, schließlich kann jeder Abgang der letzte sein, denn irgendwann muss man halt auch irgendwo mal bleiben.