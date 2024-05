Die Queen of Metal, Doro Pesch, wird 60 Jahre alt und fühlt sich fit wie 18. Wer da mithalten will, muss wohl sein Leben lang auf Urlaub verzichten.

Zu den Rätseln, die ewig ungelöst bleiben, selbst wenn "Aktenzeichen XY ... ungelöst" bei der Aufklärung hilft, gehört die Frage, wie ewige Jugend auch im hohen Alter erreicht werden kann. Das führt unweigerlich zur nächsten unbeantwortbaren Frage, nämlich wie ein Rezept für das ewige Leben aussieht. Ein Premium-Kombirätsel: Wie schaffen wir es, nicht nur ewig zu leben, sondern obendrein noch so alterslos gut dabei auszusehen, dass einem die 2500 Jahre niemand ansieht? Die sowohl wissenschaftlich wie esoterisch eingeschlagenen Wege führen bislang nur zu einer Premium-Frustration. Das mag auch damit zusammenhängen, dass immer noch zu wenige Menschen Heavy-Metal-Musik hören. Was genau unter diesem angstmachenden Titel zu verstehen ist, kann wohl niemand besser beschreiben als die "Queen of Metal", die Rock-Sängerin Doro Pesch aus Düsseldorf. Mit Blick auf ihre ersten Konzerte Anfang der 80er hat sie laut Spiegel folgende Formel geprägt: "Kein Lautstärkelimit, keine Ordner."