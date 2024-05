(SZ) Was beim Kickern zwar leider immer wieder vorkommt, aber im Grunde "überhaupt nicht geht": dass man, wenn der Ball im toten Winkel liegt und von keiner Figur mehr erreicht werden kann, den Spieltisch an einer Ecke anhebt oder dass man durch hektisches, den Gegner sowohl verwirrendes als auch verärgerndes Dauerkurbeln mit den Spielstangen einen Zufallstreffer zu erzielen sucht. Insofern war das Match, das sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Beginn von Macrons Besuch lieferten, absolut tadellos. Weder der eine noch der andere ließ sich zu einem Foul hinreißen, und als das Blitzturnier beim Endstand von 1:1 abgebrochen wurde, deuteten beide durch sportliches Abklatschen an, dass auch die deutsch-französische Freundschaft mittlerweile bei diesem Ergebnis steht.