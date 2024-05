(SZ) Die schärfste Waffe der bayerischen Politik ist das Brauchtum. Seine unmittelbare Anwendung kann jeden anderen Ministerpräsidenten, jeden von auswärts einreisenden Kanzlerkandidaten und jede Berliner Parteivorsitzende zwischen zwei Tubastößen auf alle Ewigkeit entstellen. Wer wird vergessen, wie verloren Friedrich Merz beim Gillamoos aussah, jenem Volksfest, von dem Merz später behaupten sollte, es gehöre, anders als Kreuzberg, zu Deutschland. Dabei gehört der Gillamoos, das werden die Abensberger freiherzig bestätigen, zuallerst zu Abensberg und dann zu Bayern, jedenfalls immer dann, wenn er stattfindet. Denn der Gillamoos ist weniger ein Ort als ein Zustand, Kreuzberg dagegen ist beides. Auch wenn der Gedanke Friedrich Merz nicht gefallen mag: Er würde am Rio-Reiser-Platz weniger auffallen als auf der Gillamooswiese. Wer als nichtbayerischer Politiker durch das Stahlbad bayerischen Brauchtums gehen möchte, ohne am Ende wie ein Wiesn-Hendl auszusehen, hat exakt zwei Möglichkeiten. Er kann entweder so tun, als wohne in seinem Inneren eine Art Gelegenheitsbayer, den zu wecken es nur einer Portion Ironie und eines mit Schwip-Schwap gefüllten Masskrugs bedarf. Gerhard Schröder konnte das ganz gut, weil er die Bayern im Grunde albern fand und sich ihnen als Niedersachse quasi ethnisch überlegen fühlte.