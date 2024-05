(SZ) Wenn jemand 75 wird, kommen zum Geburtstag Leute, die man glücklicherweise lange nicht mehr gesehen hat, aber auch solche, die man gerne wiedersieht. Der weißhaarige Onkel hält eine Festrede, die so klingt wie jede Festrede, die der Onkel hält, der so gerne "wir" sagt, wenn er "ich" meint. Die jungen Enkel und Großnichten halten das Brimborium für krass altmodisch, finden die Tante, die 75 wird, aber ganz okay. So ungefähr ging es in Berlin zu, als der Bundespräsident zur Feier des 75. Geburtstags der Bundesrepublik wieder mal die wichtigste Rede seiner Amtszeit hielt, und das vor 1100, wie es immer heißt, "geladenen" Gästen. Womit sind die eigentlich geladen? Mit Gazprom-Geld wie der fröhliche Gerd? Oder sind sie nur geladen, also unterdrückt zornig, weil sie in der Nähe des AfD-Chrupalla sitzen müssen? Oder glaubt irgendjemand, zu so einer Feier würde man ohne Einladung gehen können?