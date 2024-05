(SZ) Einerseits ist es bedauerlich, dass der Tyrannosaurus Rex, der Rambo unter den Sauriern, ausgestorben ist, andererseits hat sein Verschwinden den erfreulichen Effekt, vor einer Begegnung mit ihm sicher zu sein. Ganz anders ist die Sache beim Dodo, jenem herzensguten Vogel, der einst auf der Briefmarken-Insel Mauritius lebte. Auch er hat sich für immer verabschiedet, und wer ein Herz hat oder Geflügelzüchter ist, weint ihm hinterher. Der Dodo, auch Dronte genannt, war keine Schönheit, ein wenig korpulent vielleicht, die Schnabelspitze so krumm wie ein Cum-Ex-Geschäft, und seine Flügel waren zu mickrig, den fülligen Leib in die Lüfte zu tragen. Sein schlimmster Fehler aber war, dass er den Seefahrern, die im 16. und 17. Jahrhundert nach Mauritius segelten, leutselig und vertrauensvoll entgegenkam. So landete er in deren Kochtopf, eingeschleppte Tiere wie Ratten oder Affen gaben ihm den Rest. Die Welt ist ärmer ohne den Dodo. Geblieben sind ein paar Knochen, einige zeitgenössische Zeichnungen und Dodos Auftritt als wunderlicher Schiedsrichter in Lewis Carrolls "Alice im Wunderland". Der Lyriker Mikael Vogel dichtete: "Was vom Zusammenprall / Von Mensch und Dodo übrigbleibt: Der / Rechte Fuß, Kopf in Oxford; ein Kopf in Kopenhagen / Ein Oberkiefer, paar Beinknochen in Prag."