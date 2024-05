Bewegung tut uns wohl, körperlich wie seelisch. Aber es gibt eine sportive Einrichtung, die uns ein schlechtes Gewissen machen will und all unsere guten Vorsätze kassiert: der Fitnesstracker.

(SZ) Natürlich bedauern wir alle es über die Maßen, wie sehr uns dringende Verpflichtungen davon abhalten, die Rough Mountain Man Challenge anzuführen und täglich zwei Stunden in der Muckibude ehrliches Eisen zu pumpen. Oder wie der Partner, die Partnerin nicht müde wird zu betonen (merken Partner eigentlich niemals, wann es auch wirklich auch mal gut ist mit der ewigen Vorhalterei?), sich wenigstens des Morgens mit dem Fahrrad ins Büro zu begeben. Aber wie soll das gehen? Schon das Fahrrad hinter den Kisten aus dem Keller zu wuchten und zu entstauben, wäre mit unserem Outlook-Kalender unvereinbar. Morgen-Meeting, Nachbereitung des Morgen-Meetings, informeller Talk in der Abteilung über den Nonsens, der auf der Nachbereitung des Morgen-Meetings wieder gesprochen wurde; dann hybride Planungskonferenz; Pizza in der Kantine; Nachmittagsrunde zur Vorbereitung des Morgen-Meetings und der folgenden Nachbereitung, Überarbeitung der Entwürfe, welche die Minderleister vorzulegen die Stirn hatten; abends Herkulesplatte beim Eckgriechen, irgendwo muss man ja entspannen.