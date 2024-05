(SZ) Den Sloterdijk wenn wir nicht hätten! In seiner "Kritik der zynischen Vernunft" weist er den Abenteuern und Wechselfällen des bewussten Lebens ihren Platz "zwischen den Polen von Niemand- und Jemandheit" zu, und wenn je ein Philosophenwort bis ins Innerste unserer Jemandheit vordrang, dann in diesen Tagen nach dem Eurovision Song Contest. Der bunte bis schrille Wettbewerb war unter anderem von einer non-binären Persönlichkeit geprägt, deren Künstlername "Nemo" - in dem Fall auch der echte Vorname - das lateinische Wort für "niemand" ist. Das könnte auf eine, wie Peter Sloterdijk sich ausdrückt, "wahre Selbsterfahrung in ursprünglicher Niemandheit" schließen lassen, weckt zumindest die Neugier darauf, wie sich echte Jemand- und nominelle Niemandheit zueinander verhalten.