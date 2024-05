(SZ) Jetzt ist schon wieder etwas mit Friedrich Merz passiert oder besser gesagt: um Friedrich Merz herum. Für Menschen, die in den vergangenen Wochen Dinge getan haben, die ihren Sinn aus sich selbst schöpfen, Reisen zum Beispiel oder Gartenarbeit, hier ein schnelles Update: Der Spiegel hatte vor Kurzem eine Titelgeschichte über Merz, in welcher dem CDU-Vorsitzenden eine vergleichsweise kurze Zündschnur attestiert wurde, umgangssprachlich gesagt: Merz sei sehr empfindlich und gehe sofort hoch, wenn ihm jemand ans Zeug flicken will. Angesichts seines Kalibers als Spitzenpolitiker sei das unvorteilhaft, kann so einer überhaupt Kanzler sein, und wer hat sonst noch etwas Schräges an Merz bemerkt, möchte aber seinen Namen nicht nennen? Friedrich Merz steht ja gerade auf dem Zenit seines Wirkens, für einen beinahe Siebzigjährigen ist das eine beachtliche Leistung. Zum Vergleich: Olaf Scholz stand nie auf dem Zenit, sondern schickte immer andere vor, um die Atmosphäre auf dem Zenit auszuloten. Boris Pistorius könnte davon ein Lied singen, wenn es einen Zenit-Eurovision-Contest gäbe.

Für Merz gab es in der vergangenen Woche zumindest etwas Vergleichbares, nämlich den CDU-Parteitag, auf dem er mit neunzig Prozent zum Vorsitzenden gewählt wurde. Neunzig Prozent sind hundert Prozent minus zehn Prozent Zündschnur-Gefahrenabzug, eine Art Sicherheitseinlage für die Delegierten. Merz hat danach wild getanzt, unter Anleitung seines Freundes Daniel Günther, dem Harry Styles von Eckernförde. Der Parteitag hätte also einen befriedigenden Ausklang finden können, gäbe es nicht die "Heute-Show". Die "Heute-Show" ist eine Art satirische Nachrichtensendung im ZDF, bei der nicht mehr ganz junge Männer, die sich für außergewöhnlich witzig halten, nach Art seriöser Reporter provokante Fragen an Politiker stellen. Diese Männer sind bemüht, immer betont pfiffig rüberzukommen, so als habe es sich letztlich für sie ausgezahlt, dass sie das Volontariat beim BR damals nicht bekommen haben. Einer von ihnen, Name ist egal, stellte beim Parteitag witzige Fragen an Friedrich Merz. Merz ging einfach weiter, aber plötzlich war Charlotte Merz im Bild, die Ehefrau des Parteivorsitzenden. Frau Merz drückte die Hand des Komikers mit dem Mikrofon herunter. Der Komiker fragte, ob es nicht zur Leitkultur gehöre, auf Fragen zu antworten. Was schon per se ziemlich unsinnig ist. Charlotte Merz entgegnete einen Satz von vollendeter Schönheit: "Leitkultur bedeutet als Allererstes zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte."

Natürlich gab es die übliche Fassungslosigkeit und den Vorwurf an Charlotte Merz, sie habe unsouverän gehandelt. Ein grober Irrtum. Denn es gibt nichts Souveräneres, als Leuten, die sich für unwiderstehliche Spaßvögel halten, kurzerhand die Zündschnur zu kappen. Und das mit vollendeter Humorlosigkeit.