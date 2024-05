(SZ) Wie allgemein bekannt ist, gibt es keine Zufälle. Corona haben die Chinesen erfunden, um in Deutschland die AfD zu pushen, Donald Trump und Wladimir Putin entstammen derselben Gen-Grundmasse, die in die Antarktis geflüchtete Nazi-Wissenschaftler zum Klonen benutzen, und die CDU hat jetzt einen Enkel von Helmut Kohl in ihren Bundesvorstand gewählt. Johannes Volkmann heißt der junge Mann, und der Deutschlandfunk hat ihn schon interviewt, was eine große Zukunft andeutet, vielleicht aber auch das Gegenteil. Der Enkel jedenfalls stärkt phänotypisch das Lager derer in der CDU, die wieder mehr Helmut Kohl wollen, zu denen auch Friedrich Merz gehört, obwohl er manchmal so klingt, als wolle er wieder mehr Alfred Dregger. Das andere Lager ist kleiner und wird von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, angeführt, der aussieht wie die Verkörperung des nördlichen Grußes "Moin". Günther will wieder mehr Merkel, obwohl Merkel selbst weniger Merkel will und deswegen kaum mehr bei der CDU auftritt. Helmut Kohl allerdings auch nicht.