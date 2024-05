(SZ) Auch die Laienlinguistik hat ihre Standards und Klassiker. Zum Beispiel geht es, wenn Hinz und Kunz sprachkritische Leserbriefe schreiben, überproportional oft darum, dass man nicht "von daher" sage, sondern "deshalb", dass es "sterben" heiße und nicht "versterben", und dass skandalöserweise schon wieder irgend so ein Ignorant "den Opfern" statt "der Opfer" gedacht habe. Zu den Dauerbrennern dieses Genres gehört der Ausdruck "sich entschuldigen". Gegen ihn wird, und zwar oft mit höhnischer Erbitterung, ins Feld geführt, man könne "eigentlich" nur um Entschuldigung bitten, sich jedoch nicht aus eigener Macht entschuldigen, also der Schuld entledigen. In der Praxis bewirken derlei Einwendungen wenig bis nichts, weil das wörtlich vielleicht Falsche in aller Regel ja als sachlich richtig aufgefasst und angenommen wird.