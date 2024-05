(SZ) 1954 war ein großartiges Jahr. Deutschland wurde - "Rahn schießt. Tor! Tor! Tor! Tor!" - Weltmeister, und Bayern, noch wundersamer, erhielt einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Wilhelm Hoegner hieß er, aber die Geschichte glaubt heute kein Mensch mehr. In Memphis, Tennessee, landete ein gewisser Elvis Presley mit dem Song "That's All Right" einen Achtungserfolg, zudem kamen 1954 die tolle Sängerin Gianna Nannini, die tolle Kanzlerin Angela Merkel und der tolle Verkehrsminister Peter Ramsauer auf die Welt. Auch technisch ging es voran, etwa mit der Erfindung des Wigomats, einer Filterkaffeemaschine, die es den von Natur aus zum Kaffeekochen verpflichteten Hausfrauen erleichterte, während des Wäschewaschens und Staubsaugens dem Gatten ein Kännchen Tchibo Gold-Mocca zu servieren. Kulturell noch bedeutsamer aber war ein anderes Wunderwerk der Technik: die Fernbedienung. Siebzig Jahre ist es her, dass die ersten Exemplare in Deutschland auf den Markt kamen.