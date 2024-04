(SZ) Die Villa Kellermann in Potsdam zählt zum Immobilien-Portfolio von Günther Jauch, der trotz mancher Ausprobiererei in halbverwandten Berufen, zum Beispiel als politischer Talkmaster, immer wieder zu seiner Leibrolle als ulkig-zerknirschter Moderator von "Wer wird Millionär" zurückkehrte. In dieser Ratesendung begleitet Jauch Menschen mit verschiedenartigen wirtschaftlichen Motiven auf dem Weg in den Reichtum, der mit schwierigen Fragen gepflastert ist. Die Botschaft dahinter ist die: Ja, es gibt viel Geld zu gewinnen, aber wir möchten gerne den Beweis antreten, dass Geld nicht nur den Idioten in den Schoß fällt. Die Million soll der Lohn sein für einen Wert, der längst keine stabile Währung mehr ist: Bildung. Nur wer weiß, ob die Gruppe 47 a) ein Swingerclub in der Sonnenallee, b) eine Schriftsteller-Vereinigung in der Nachkriegszeit oder c) eine Nachfolge-Organisation der RAF war, kann sich den Traum vom Eigenheim in Osterholz-Scharmbeck erfüllen. Auch Günther Jauch hat während vieler Jahre unablässiger Befeuerung mit Bildungsfragen und deren Lösungen sehr viel mitgenommen an Wissen und - vielleicht noch mehr - an Geld.