(SZ) Der Journalist Jürgen Kaube hat sich zeit seines bisherigen Lebens mit allen möglichen Phänomenen auseinandergesetzt, vom Ursprung des Städtebaus über das Leben Max Webers bis hin zu der nicht ganz trivialen Frage, was zur Hölle sich eigentlich auf "Karpfen" reimt. In dieser Reihe zu nennen ist außerdem ein Mysterium, das Kaube anlässlich des 75. Geburtstags der von ihm mitherausgegebenen Frankfurter Allgemeinen Zeitung soeben neu zu ergründen versucht hat. In einer Rede zu Ehren nicht nur des eigenen Hauses fragte er, "was das ist, eine Zeitung" - und lobte dann die Neugier und das Nachdenken und führte obendrein aus, dass die gute alte Zeitung nicht nur eine Instanz der Einordnung sei, sondern überdies wie gemacht für eine "Welt voller Merkwürdigkeiten". Die Zuversicht gipfelte darin, dass Kaube in Bezug auf nicht weniger als die Welt (und damit auch die Zeitung) folgendes Fazit vortrug: Krisen habe es immer schon gegeben und "Kulturpessimismus ist Zeitverschwendung".