Was ein heroischer Tugendgrad mit der Kunst zu tun hat, päpstliche Geheimdepeschen in der Unterwäsche zu schmuggeln.

(SZ) Der Vatikan hat im Lauf seiner langen und bewegten Geschichte eine reiche Kultur der Kommunikation entwickelt. Geht es um Fragen des kirchlichen Lehramts, die vor dem ganzen Erdkreis ausgebreitet werden sollen, so greift der Heilige Vater zur Enzyklika. Kirchenrechtliche Themen sind, wie die Erfahrung lehrt, in Apostolischen Konstitutionen gut aufgehoben, wohingegen die Bekanntgabe administrativer Entscheidungen, geringe Änderungen des kanonischen Rechts oder die Gewährung von Privilegien gern im etwas lockereren Gewand eines Motu proprio vorgestellt werden. Natürlich steht es dem Papst frei, wegweisende Überlegungen in die freie Form einer Homilie zu kleiden, und manches Erbauliche bringt er auch über geschickt platzierte Tagesmeditationen ans gläubige respektive des Glaubens bedürftige Volk. Man muss sich das vor Augen halten, weil Papst Franziskus soeben daran erinnert hat, dass einer seiner Amtsvorgänger, Pius VII., die Kommunikation von Fall zu Fall sogar über seine Unterwäsche zu bewerkstelligen wusste.