(SZ) Hätten wir in der Leverkusener Kirchenmusik etwas zu sagen, so würden wir noch diese Woche einen gewandten Tenor engagieren, um zusammen mit ihm Bachs Magnificat BWV 243 aufzuführen. Insbesondere wäre uns an dessen achtem Satz gelegen, am "Deposuit potentes de sede" (Die Mächtigen stürzt er vom Thron), bei dem sich der Solist in dramatischen Sechzehnteln vom hohen Fis knapp eine Oktave herunterfallen lässt. In Leverkusen könnte er das, so viel künstlerische Freiheit muss sein, leicht meckernd tun, als wollte er sich über den entthronten FC Bayern München lustig machen. Dafür könnte er später die stufenweise aufsteigenden Melismen bei "Et exaltavit humiles" (Und die Niedrigen hat er erhöht) so gestalten, dass der Aufstieg von "Vizekusen" zu "Meisterkusen" sinnfällig würde und die Anhänger von Bayer 04 Leverkusen ihren "ungebremsten Glücksrausch" (taz) auch mal künstlerisch hochwertig ausleben könnten.