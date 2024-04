In Amerika wurde Schweden mit der Schweiz verwechselt. Ist das zum Lachen? Nur wenn man so naiv ist, an Unterschiede zu glauben.

(SZ) Von Natur aus sind US-Amerikaner - gemeint sind die richtigen, also die weißen - in puncto Geografie gut bewandert. Schon ihre Vorfahren, die Pilgerväter, Pioniere und Westmänner wie zum Beispiel der berühmte Old Shatterhand, mussten wenigstens die grobe Richtung kennen, wenn sie sich aufmachten, den Indigenen, formerly known as Indianer, Zivilisation und Feuerwassergenuss beizubringen. Dieses intuitive Wissen um topografische Gegebenheiten macht zumindest die klugen Amerikaner, die selbstverständlich Waffen tragen und Trump wählen, weitgehend immun gegen Einflüsterer aus Europa, die ihnen weismachen wollen, die Erde sei eine Kugel. Doch auch wenn sich die Lehre von der Scheibenförmigkeit des Planeten allmählich durchsetzt, sind einige wenige Amerikaner geografisch noch immer hinterm Mond. Es kann schon mal passieren, dass man als deutscher Tourist in Colorado gefragt wird, ob man von Berlin aus mit der Bahn angereist sei. Man soll sich darüber nicht lustig machen. Woher soll ein Mensch in den Rocky Mountains wissen, dass die marode Deutsche Bahn die Schienenstrecke von Berlin Hauptbahnhof nach Denver wegen eingerosteter Weichen aufgeben musste?