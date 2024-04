(SZ) Kaum etwas regt die menschliche Fantasie so an, wie Inseln sie anregen. Auf der Weltkarte, im westlichen Pazifik, warten die Philippinen wie ein einziger Rorschach-Test. Im Bücherregal wiederum wartet Michel Houellebecqs "Die Möglichkeit einer Insel" - und mit ihm die tragende Idee, dass einzig die Insel, und sei sie noch so unbestimmt, den Ausweg aus der beschwerlichen Ereignislosigkeit des Seins weisen kann. Da im Regal ruht übrigens auch Karl Ove Knausgård, in dessen "Morgenstern" auf einer der gefühlt mehr als 3000 Seiten der schöne Satz steht: "Sollte ich jemals ein Liebesgedicht schreiben, würde es sich an die Schären richten."