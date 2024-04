(SZ) Gibt es etwas Erstrebenswerteres im Leben als Schlaf? Man macht einen Schönheitsschlaf, schläft den Schlaf der Gerechten, ja, unser schönes kleines Leben wird von einem Schlaf umsäumt. Alles wird sofort besser, wenn man eine Nacht darüber schläft, was alle jungen Eltern wissen, sofern sie morgens wieder mal zusammengekrümmt im Kinderbett aufwachen, weil das Einschlafritual (Nachtlicht, Schlaf-App, fünfzehnmal die Geschichte vom müden Mond) so gut gewirkt hat. Von der Unternehmerin Arianna Huffington stammt der Satz: "Ich habe die schlechtesten Entscheidungen im Leben getroffen, wenn ich zu wenig Schlaf hatte, man stellt dann die falschen Leute ein und heiratet die falsche Person." Was im Umkehrschluss heißt, dass man nur lange genug schlafen muss, um einen Nachtragshaushalt hinzubekommen, den Traummann zu finden oder einen fähigen Regierenden Bürgermeister für Berlin.