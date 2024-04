(SZ) Bedauerlicherweise kommt die Poesie in der Politik ja meistens viel zu kurz. Weder wird das Poetische im Politischen ausreichend gewürdigt, noch wird aus dem politischen Raum heraus ernst zu nehmende Poesie geschaffen. Stattdessen bloß Paragrafen, Verordnungsentwürfe und die Schachtelsätze des Kanzlers, die aber auch nur beweisen, dass verbale Serpentinen noch lange keinen "Zauberberg" machen. Unverständlich ist all das auch deshalb, weil mit Vizekanzler Robert Habeck sogar ein Lyriker im Kabinett sitzt, der schon 1990 im Selbstverlag den Gedichtband "Das Land in mir" veröffentlicht hat. Darin findet sich auch das Gedicht "Postblumenduft": Füll voll Dich, Luft! / Ich schlucke Dich! / und blicke Licht / weiß / ich lebe.