Man muss sich Gerhard Schröder als glücklichen Menschen vorstellen. Das war immer so, aber jetzt gibt es eine bemerkenswerte Erklärung für den Zustand des Ex-Kanzlers.

(SZ) Es gibt noch gute Nachrichten. Gerhard Schröder wird mindestens 104 Jahre alt werden. Seine Gattin So-yeon Schröder-Kim ließ jetzt wissen, dass Schröder ihr bei der Hochzeit 30 Ehejahre versprochen habe. Die beiden haben 2018 geheiratet, also läuft die zugesagte Ehefrist 2048 ab. Von Gerhard Schröder ist allgemein bekannt, dass er sein Wort hält. Wladimir Putin weiß das, Oskar Lafontaine auch, seine vier Gattinnen vor Schröder-Kim wissen es ebenso. Außerdem gab es nie einen bedeutenderen Bundeskanzler mit Wohnsitz Hannover als ihn. Dies alles deutet darauf hin, dass Schröder nicht nur am übernächsten Sonntag 80 wird, sondern dass er am 7. April 2044 seinen 100. Geburtstag feiern wird. Falls es bis dahin die SPD noch geben sollte, ist für 2044 endgültig das mehrmals verschobene Versöhnungstreffen zwischen der Parteiführung und Schröder geplant.