Der Justizminister will nun der Bürokratie zu Leibe rücken. Aber was zur Hölle hat diese vortreffliche Institution den Leuten eigentlich getan, dass keiner sie mag?

(SZ) Bundesjustizminister Marco Buschmann, ein sozial eingestellter Liberaler, der sich auch für die Erhaltung von Kinderarbeitsplätzen im globalen Süden einsetzt, will die Bürokratie in die Schranken weisen. Dafür hat er soeben das Bürokratieentlastungsgesetz IV vorgelegt. Für den verheißungsvollen Titel, so ist zu vermuten, hat man eigens eine Bürokratieabbaugesetz-Namenskommission gegründet, deren dreitägiges Meeting mit einem Survival-Training am Müggelsee verbunden war. Vielleicht aber ist Buschmann auch selbst darauf gekommen, jeder Minister hat seine kreativen Momente. Wie auch immer: Die Bürokratie soll abgebaut werden, eine Forderung, die jeder Politiker als Joker ausspielt, wenn er nicht weiß, wie die Wirtschaft sonst zu beleben wäre. Es hat sich eingebürgert, die Bürokratie als eine Plage zu betrachten, als ein Werk böser Mächte, das die Existenz der Menschheit ebenso gefährdet wie Tempolimit oder Veganismus.